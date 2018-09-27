«Куньлунь» расторг контракт с Александром Пикаром

«Куньлунь Ред Стар» по обоюдному согласию расторг контракт с Александром Пикаром, ранее помещённым в список отказов, сообщили корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

В этом сезоне Пикар принял участие в четырёх матчах «регулярки», заработав показатель полезности «-1». Александр проводил на льду в среднем за матч меньше 10 минут игрового времени.



В минувшем сезоне 32-летний форвард дебютировал в КХЛ в составе «Амура». Канадский хоккеист забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач в 28 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-4» и 28 штрафных минутах. В 4 играх плей-офф c казанским «Ак Барсом» Пикар набрал 1 (0+1) очко, заработав «+2» и 48 минут штрафа. В среднем за матч Александр проводил на льду около 12 минут времени и наносил 1,7 броска.