Миронов: спицы уже вытащили, процесс восстановления набирает обороты

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов в «Инстаграме» проинформировал о ходе своего восстановления.

«Доктор Майеру доверяют спортсмены. Даже когда видят в его руках что- то похожее на кусачки, даже после рекомендации: ты лучше закрой глаза, не смотри, спицы уже вытащили, процесс восстановления набирает обороты», — написал Миронов.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Андрея Миронова.

23-летний Миронов является воспитанником «Динамо», в прошлом сезоне он выступал в Северной Америке. Защитник провёл 10 матчей в Национальной хоккейной лиге, набрав 3 (1+2) очка, но большую часть сезона играл в АХЛ за «Сан-Антонио», где забил один гол и отдал восемь передач в 26 матчах. Миронов получил травму в матче предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы». Ожидается, что хоккеист вернётся на лёд через несколько недель.