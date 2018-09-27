Радулов: в Америке невозможно воспользоваться положением, очередь для всех одна

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в эфире автомобильного радио-шоу «Сирин и Малыгин» рассказал, как в Северной Америке пересдавал на права.

«В Канаде было можно первые полгода ездить с российскими правами. А потом ты должен их поменять. Если нет, и тебя полицейский остановит, могут возникнуть неприятные нюансы. Зачем это надо? Права я уже обменял в Америке. И это сложно, потому что надо проходить компьютерные тесты. Кстати, я сдавал экзамен и в прошлом году в Далласе — нужно было сменить права штата Теннесси на штат Техас. Я был жутко недоволен, потому что понимал, что меня ожидает.

Всё сдал по теории, и мы поехали на вождение. Я слегка задумался, не включил поворотник, и инструктор это тут же обозначил. Пришлось извиняться: «Простите, пожалуйста, я в тумане после тренировки». Мог ли я как хоккеист воспользоваться своим положением? Мол, играю за «Даллас», и мне должны быть поблажки. Ну что вы, в Америке это невозможно. Там очередь для всех одна. Да, у тебя могут попросить фото или взять автограф, сказать напутственные слова перед сезоном. Но экзамен будешь сдавать как все», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

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