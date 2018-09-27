Ларкин: тренеры-крикуны окончательно вышли из тренда, это очень старая школа

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин поделился мнением на тему, какие качества и черты характера главного тренера ценятся сегодняшними энхаэловцами выше всего.

«По-моему, тренеры-крикуны окончательно вышли из тренда. Это очень старая школа. Коммуникация тренеров с игроками очень важна, но не менее важно и уважение, которое тренер должен требовать и получать от хоккеистов, чтобы иметь контроль над раздевалкой. А это, считаю, достигается честностью и умением расположить к себе», — цитирует Ларкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.