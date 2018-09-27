КХЛ заработала 3 млрд рублей за прошлый сезон, бюджет всех клубов — 53 млрд

Исследовательская компания родготовила аналитический отчет о деятельности Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона-2017/18. В отчете раскрыты информация о финансовом состоянии лиги, детальный рейтинг клубов КХЛ, а также результаты анализа маркетинговой эффективности клубов и лиги в целом.



— Лидером рейтинга клубов по итогам сезона стал СКА;

— Доходы лиги составили 3,05 млрд. рублей;

— Совокупный бюджет клубов достиг 53 млрд. рублей;

— Средняя заполняемость арен составила 73,4%;

— Число подписчиков телеканала КХЛ-ТВ HD выросло на 18%;

— Трансляции матчей КХЛ смотрят в 32 странах, число международных трансляций выросло на 27% по сравнению с прошлым сезоном;

— Аудитория КХЛ и клубов в социальных сетях превысила 2 млн человек.



По итогам сезона-2017/18 СКА сохраняет лидерство в рейтинге, несмотря на потерю баллов из-за результатов плей-офф и снижения ТВ-индекса. На второе место поднялся ЦСКА за счет улучшения спортивных результатов. «Ак Барс», ставший обладателем Кубка Гагарина, остался на пятой позиции из-за относительно слабых результатов в двух прошлых сезонах и большой доли государственного финансирования.



Существенно улучшили свои показатели «Амур», «Спартак» (+6 позиций), «Трактор» (+4 позиции) и «Автомобилист» (+3 позиции), основной фактор роста – спортивные результаты и увеличение интереса телевещателей к покупке прав на трансляции. Сильнее других клубов ухудшились позиции рижского «Динамо» (-5 позиций) и «Адмирала» (-4 позиции).