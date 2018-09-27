Чернышенко: КХЛ добилась финансовой прибыльности, поддерживая и зрелищность

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что лига выполнила цели, поставленные перед ней три года назад.



«Завершение десятого, юбилейного для КХЛ сезона — значимая веха в истории лиги. К настоящему моменту достигнуты цели, заявленные в стратегии КХЛ 2015 года. Лига добилась финансовой устойчивости и прибыльности, при этом поддерживая высокий уровень состязательности и зрелищности матчей. Не останавливаясь на достигнутом, в прошлом году мы разработали новую стратегию, обозначившую долгосрочные приоритеты развития. Первоочередной задачей лиги на следующие шесть лет является повышение популярности хоккея, коммерческой эффективности клубов, а также прозрачности управления клубами и лигой в целом», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.

КХЛ заработала 3 млрд рублей за прошлый сезон, бюджет всех клубов — 53 млрд