Н. Коваленко: по габаритам не подхожу под манеру отца, играю в другом стиле

Нападающий ярославского «Локомотива» Николай Коваленко рассказал, что регулярно советуется со своим отцом, олимпийским чемпионом Андреем Коваленко.



«Мне кажется, как-то само получилось так, что я стал играть в нападении, папа меня просто подтолкнул к этому. Сначала занимался с ним, а потом с моим первым тренером Эдуардом Тимашевым. Поначалу отец приходил на тренировки, но вскоре окончательно отдал меня тренеру. Наверное, многие хоккеисты хотят, чтобы дети шли по их стопам, становились лучше, чем они сами. Папа очень сильно хотел этого.



Разговариваем после каждого матча. Если у него не получается посмотреть игру в прямом эфире — смотрит запись и потом спрашивает меня. Никогда не было такого, чтобы папа на меня повышал голос после того, как я плохо сыграл. Наоборот, он всегда поддерживает. Просто указывает на ошибки и говорит, как бы сыграл на моём месте.



Как сформировался мой стиль, отличный от отца? Да, как и у всех – с детства. Просто по габаритам я не подхожу под манеру папы, поэтому играю немного в другом стиле. Люблю пасовать, разыгрывать шайбу, но не до пустых ворот, а с бросками. Вот когда буду таким, как Павел Дацюк, тогда и начну разыгрывать до пустых!», — цитирует Коваленко официальный сайт КХЛ.