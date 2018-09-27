Назаров: Тимашов прошёл ВХЛ, там некоторые жарят яичницу на утюгах

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о новичке команды — защитнике Николае Тимашове. Игрока выменяли из «Автомобилиста».



«Николай Тимашов уже дебютировал за «Нефтехимик». Этот парень прошёл Высшую лигу, знаком с её реалиями. Там некоторые люди и воду из-под крана пьют, и яичницу на утюгах жарят. Их ничем не удивишь, это бойцы, которые готовы сражаться на льду. Коля вписался в наш коллектив. Напомню, что Тимашов, перебравшись из ВХЛ в КХЛ, далеко не в лучшие для «Автомобилиста» времена набирал почти по 20 очков за клуб из Екатеринбурга. Это показатель для защитника. Ждём от него результативности и в Нижнекамске», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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