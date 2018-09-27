«Трактор» — «Локомотив: Денисенко выйдет в первом звене гостей

Стали известны составы команд на матч челябинского «Трактора» и ярославского «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало игры — в 17:00 мск.



«Трактор»:



Судницин (Демченко);

Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Йюнге;

Рясенский — Бородкин, Глинкин — Полыгалов — Лапенков;

Желдаков — Исаев, Шаров — Стоу — Кравцов;

Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский, Шолохов.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Денисенко;

Черепанов — Осипов, Е. Аверин — Апальков — Санников;

Кронвалль — Елесин, Каюмов — Алексеев — Юртайкин;

Н. Аверин — Рафиков, Иванов — Красковский — Беляев.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19