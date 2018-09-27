Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Трактор» — «Локомотив: Денисенко выйдет в первом звене гостей

«Трактор» — «Локомотив: Денисенко выйдет в первом звене гостей
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы команд на матч челябинского «Трактора» и ярославского «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало игры — в 17:00 мск.

«Трактор»:

Судницин (Демченко);
Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Йюнге;
Рясенский — Бородкин, Глинкин — Полыгалов — Лапенков;
Желдаков — Исаев, Шаров — Стоу — Кравцов;
Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский, Шолохов.

«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);
Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Денисенко;
Черепанов — Осипов, Е. Аверин — Апальков — Санников;
Кронвалль — Елесин, Каюмов — Алексеев — Юртайкин;
Н. Аверин — Рафиков, Иванов — Красковский — Беляев.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент