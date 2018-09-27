«Трактор» — «Локомотив: Денисенко выйдет в первом звене гостей

Стали известны составы команд на матч челябинского «Трактора» и ярославского «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало игры — в 17:00 мск.
«Трактор»:
Судницин (Демченко);
Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Йюнге;
Рясенский — Бородкин, Глинкин — Полыгалов — Лапенков;
Желдаков — Исаев, Шаров — Стоу — Кравцов;
Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский, Шолохов.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Денисенко;
Черепанов — Осипов, Е. Аверин — Апальков — Санников;
Кронвалль — Елесин, Каюмов — Алексеев — Юртайкин;
Н. Аверин — Рафиков, Иванов — Красковский — Беляев.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
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