«Автомобилист» — «Северсталь»: Фурх вернулся в ворота гостей

Стали известны составы на матч екатеринбургского «Автомобилиста» и череповецкой «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало игры — в 17:00 мск.



«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Василевский — Трямкин, Доус — Да Коста — Голышев;

Егоршев — Мишарин, Чесалин — Паре — Секстон;

Вишневский — Гуркин, Крикунов — Обидин — Миловзоров;

Валитов, Белоусов — Попов — Грачёв, Кузнецов.



«Северсталь»:



Фурх (Магарилов);

Кулда – Лекомцев, Эштон – Бойчак – Странски;

Васильев – Корнеев, Рыбин – Яшин – Бумагин;

Калашников – Малевич, Монахов – Карлин – Захарчук;

Сычушкин, Вовченко – Кодола – Гераськин, Щербина.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

