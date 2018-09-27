Стали известны составы на матч екатеринбургского «Автомобилиста» и череповецкой «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало игры — в 17:00 мск.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Василевский — Трямкин, Доус — Да Коста — Голышев;
Егоршев — Мишарин, Чесалин — Паре — Секстон;
Вишневский — Гуркин, Крикунов — Обидин — Миловзоров;
Валитов, Белоусов — Попов — Грачёв, Кузнецов.
«Северсталь»:
Фурх (Магарилов);
Кулда – Лекомцев, Эштон – Бойчак – Странски;
Васильев – Корнеев, Рыбин – Яшин – Бумагин;
Калашников – Малевич, Монахов – Карлин – Захарчук;
Сычушкин, Вовченко – Кодола – Гераськин, Щербина.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Автомобилист» — «Северсталь»: Фурх вернулся в ворота гостей