«Металлург» — «Динамо» М: в основе магнитогорцев сыграет Загидулин

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо» на встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало игры — в 17:00 мск.



«Металлург»:



Загидулин (Кошечкин);

Антипин — Береглазов, Пакаринен — Эллисон — Вольски;

Верещагин — Рылов, Мозякин — Расмуссен — Язьков;

Бирюков — Матушкин, Варфоломеев — Любимов — Чибисов;

Зайцев Д., Тимкин — Неколенко — Калетник; Дорофеев.



«Динамо» М:



Ерёменко (Бочаров);

Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачев — Тарасов;

Прибыльский — Никулин, Алексеев — Закриссон — Индрашис;

Волков — Вишневский, Брюквин — Мозер — Петунин;

Зайцев Е. — Меньшиков, Сидляров — Панкратов — Моисеев.

