Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо» на встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало игры — в 17:00 мск.
«Металлург»:
Загидулин (Кошечкин);
Антипин — Береглазов, Пакаринен — Эллисон — Вольски;
Верещагин — Рылов, Мозякин — Расмуссен — Язьков;
Бирюков — Матушкин, Варфоломеев — Любимов — Чибисов;
Зайцев Д., Тимкин — Неколенко — Калетник; Дорофеев.
«Динамо» М:
Ерёменко (Бочаров);
Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачев — Тарасов;
Прибыльский — Никулин, Алексеев — Закриссон — Индрашис;
Волков — Вишневский, Брюквин — Мозер — Петунин;
Зайцев Е. — Меньшиков, Сидляров — Панкратов — Моисеев.
«Металлург» — «Динамо» М: в основе магнитогорцев сыграет Загидулин