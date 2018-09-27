Быков: МЧМ и ЧМ по хоккею в России в один год — это мощно

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал получение Россией права на проведение чемпионата мира-2023.



«Безусловно, я очень рад за Питер и за всю Россию. Наша страна снова получила право провести чемпионат мира по хоккею, это здорово! В Санкт-Петербурге любят хоккей. Это город с прекрасной инфраструктурой, историческими ценностями и культурным наследием. Отмечу и великолепных болельщиков, этот чемпионат мира должен стать праздником для всех нас. Для города же это возможность снова показать себя во всей красе.



Питер живёт хоккеем, там много спортивных сооружений, но мы не можем принижать важность хоккея и в других регионах нашей страны. В Казани, Москве, Ярославле, Челябинске, Екатеринбурге. В том же Омске, в котором, к сожалению, сейчас не функционирует арена. Любой город в нашей стране с нашими замечательными болельщиками может смело принимать любые соревнования самого высокого уровня.



Получается, что в 2023 году наша страна примет сразу два чемпионата мира – взрослый в Санкт-Петербурге и молодёжный в Новосибирске. Это мощно! Это хорошая пропаганда спорта и здорового образа жизни. Я думаю и верю, что ФХР и КХЛ серьёзно подготовятся к мероприятиям и во всей красе их проведут. Нашим же ребятам пожелаю успехов и удачи», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Россию уважают! ЧМ-2023 пройдёт в Питере на самой крутой арене в мире В один год Россия примет молодёжный и взрослый чемпионаты мира по хоккею.