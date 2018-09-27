Маккиннон: меня уже тошнит от поражений, хочу каждый год играть в плей-офф

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал, что больше никогда не хотел бы пропускать плей-офф НХЛ.



«97 очков в прошлом сезоне? Если честно, не думал, что доберусь и до 90. Я просто хотел играть расслабленно и посмотреть, что из этого выйдет. Я не собирался загадывать конкретное число. Но приятно было, наконец, провести еще один хороший сезон кроме самого первого. Я всегда был топовым игроком, меня выбрали под первым номером, так что для меня абсолютно нормально достичь элитного уровня и в НХЛ.



В первую очередь я хочу стать улучшенной версией самого себя. Но это может быть как 80 очков, так и 110. Или снова 50. Хотя нет, снова 50 быть не может. Я просто постараюсь стать лучше. Не уверен, что об игре можно судить исключительно на основе очков. Моя цель — стать элитным, всесторонне развитым игроком. Если для этого придется пожертвовать несколькими очками, так тому и быть. Но на бумаге улучшить эти цифры будет, конечно, тяжело.



Ожидания от нас возрастут? Меня уже однозначно тошнит от поражений, так что я хочу играть в плей-офф каждый год оставшейся карьеры», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.