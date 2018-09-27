Рирден: любое общение с Тротцем мы заканчивали фразой: «Давайте выиграем Кубок»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден рассказал, как ему работалось в качестве ассистента Барри Тротца, с которым они взяли Кубок Стэнли-2018.



«Каждое обсуждение с Тротцем мы завершали словами: «Давайте выиграем Кубок Стэнли, а все остальное получится само собой». Мы оба бойцы по характеру, всегда стремимся к победе. И мы помогали друг другу добиться успеха.



Я считаю, что добился успеха в последние восемь или девять лет в воспитании игроков за счет умения общаться с ними. У меня получалось создавать ситуации, когда им нужно было очень постараться, чтобы проявить себя. Это с одной стороны. А с другой, я всегда стремился к тому, чтобы работа доставляла им удовольствие. В современном хоккее тренер должен понимать игроков, чувствовать их. Им нужно помогать, а для этого надо выстраивать нормальные отношения, общаться, чтобы они выбрали правильный путь“, — цитирует Рирдена официальный сайт лиги.