ЦСКА — «Спартак»: Светлаков и Попов не вошли в состав «армейцев» на дерби

Стали известны составы команд на московское дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА:
Сорокин (Корепанов);
Робинсон — Дальбек, Капризов — Вей — Григоренко;
Блажиевский — Марченко, Слепышев — Андронов — Калинин;
Нестеров — Романов, Окулов — Шалунов — Хансен;
Науменков, Толчинский — Скотт — Телегин, Ртищев.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Осипов — Кутейкин, Талалуев — Максвелл — Хохлачёв;
Кулик — Калинин, Никонцев — Зубов — Трунёв;
Сорокин, Шалагин, Цыплаков — Шашков — Косов.
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