ЦСКА — «Спартак»: Светлаков и Попов не вошли в состав «армейцев» на дерби

Стали известны составы команд на московское дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



ЦСКА:



Сорокин (Корепанов);

Робинсон — Дальбек, Капризов — Вей — Григоренко;

Блажиевский — Марченко, Слепышев — Андронов — Калинин;

Нестеров — Романов, Окулов — Шалунов — Хансен;

Науменков, Толчинский — Скотт — Телегин, Ртищев.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Гончаров — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;

Осипов — Кутейкин, Талалуев — Максвелл — Хохлачёв;

Кулик — Калинин, Никонцев — Зубов — Трунёв;

Сорокин, Шалагин, Цыплаков — Шашков — Косов.