«Трактор» потерпел очередное поражение, уступив «Локомотиву»

Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел поражение в матче с ярославским «Локомотивом», встреча закончилась со счётом 1:2. Подопечные Германа Титова проиграли четыре из пяти последних матчей с разницей забитых и пропущенных шайб 5-25.



Счёт в матче открыли хозяева, точным броском при выходе «1 в 0» сумел отметиться Александр Рыбаков. В концовке первого периоде гости отыгрались благодаря голу Данила Юртайкина, а на 26-й минуте заброшенная шайба Степана Санникова вывела команду Дмитрия Квартальнова вперёд, став в итоге победной.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

