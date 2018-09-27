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«Трактор» потерпел очередное поражение, уступив «Локомотиву»

«Трактор» потерпел очередное поражение, уступив «Локомотиву»
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел поражение в матче с ярославским «Локомотивом», встреча закончилась со счётом 1:2. Подопечные Германа Титова проиграли четыре из пяти последних матчей с разницей забитых и пропущенных шайб 5-25.

Счёт в матче открыли хозяева, точным броском при выходе «1 в 0» сумел отметиться Александр Рыбаков. В концовке первого периоде гости отыгрались благодаря голу Данила Юртайкина, а на 26-й минуте заброшенная шайба Степана Санникова вывела команду Дмитрия Квартальнова вперёд, став в итоге победной.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2018, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 2
1:1, 0:1, 0:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Рыбаков (Исаев) – 05:54 (5x5), 1:1 – Юртайкин (Каюмов, Алексеев) – 18:38 (5x5), 1:2 – Санников – 24:48 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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