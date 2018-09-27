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«Металлург» в результативной игре одолел московское «Динамо»

«Металлург» в результативной игре одолел московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в зрелищном матче на домашнем льду оказался сильнее московского «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5 ОТ.

В составе магнитогорского коллектива заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виктор Антипин, Войтек Вольски, а также Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин, оформившие по дублю. Среди подопечных Владимира Воробьёва точным бросками отметились Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв, ставший автором дубля.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2018, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
6 : 5
3:2, 1:2, 1:1, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Мозякин (Язьков) – 03:35 (5x5), 1:1 – Индрашис (Алексеев) – 11:44 (5x5), 1:2 – Тарасов (Кагарлицкий, Шипачёв) – 12:36 (5x5), 2:2 – Антипин (Любимов) – 12:53 (5x5), 3:2 – Вольски (Мозякин, Эллисон) – 14:45 (5x4), 3:3 – Кагарлицкий (Хиетанен, Тарасов) – 20:22 (5x5), 4:3 – Эллисон (Мозякин, Вольски) – 25:12 (5x4), 4:4 – Шипачёв (Кагарлицкий) – 30:46 (5x5), 5:4 – Мозякин (Верещагин) – 51:39 (5x5), 5:5 – Шипачёв (Кагарлицкий, Индрашис) – 52:18 (5x5), 6:5 – Эллисон – 62:13 (3x3)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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