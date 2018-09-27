«Металлург» в результативной игре одолел московское «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» в зрелищном матче на домашнем льду оказался сильнее московского «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5 ОТ.



В составе магнитогорского коллектива заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виктор Антипин, Войтек Вольски, а также Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин, оформившие по дублю. Среди подопечных Владимира Воробьёва точным бросками отметились Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв, ставший автором дубля.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

