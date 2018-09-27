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Дастин Бойд вернулся в «Барыс»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Дастин Бойд вернулся в «Барыс»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Дастин Бойд подписал однолетний контракт с астанинским «Барысом», информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. Напомним, несколько дней назад североамериканец покинул московское «Динамо», расторгнув соглашение с клубом по обоюдному согласию.

В текущем чемпионате 32-летний форвард не набрал ни одного очка при показателе полезности «-3».

В прошлом сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в свой актив 19 (8+11) баллов при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 13 с половиной минут за игру.

Хоккеист ранее уже шесть сезонов защищал цвета астанинского «Барыса», выполняя роль одного из лидеров клуба.

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