Дастин Бойд вернулся в «Барыс»

Нападающий Дастин Бойд подписал однолетний контракт с астанинским «Барысом», информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. Напомним, несколько дней назад североамериканец покинул московское «Динамо», расторгнув соглашение с клубом по обоюдному согласию.



В текущем чемпионате 32-летний форвард не набрал ни одного очка при показателе полезности «-3».



В прошлом сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в свой актив 19 (8+11) баллов при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 13 с половиной минут за игру.



Хоккеист ранее уже шесть сезонов защищал цвета астанинского «Барыса», выполняя роль одного из лидеров клуба.

Списали, как мебель. Клубы отказались от этих игроков в первый месяц сезона Кто-то не подошёл тренеру, другие откровенно отбывали номер на льду.