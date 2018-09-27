Яндач: Шипачёв и Кагарлицкий — шикарные игроки, не могли сдержать их сегодня

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился эмоциями от выигранного матча с московским «Динамо» (6:5 ОТ).



«Хорошая борьба, хороший хоккей для болельщиков, а для тренеров тяжёлая. Тоже много ошибок в игре сделали, сами себе забили голы. Чем доволен? Сегодняшним большинством, как мы забивали. В меньшинстве играли собранно, потому что знали о силе соперника в этом показателе. В первом звене у них собраны шикарные игроки — Шипачёв и Кагарлицкий. Очень быстрые. Пробовали с ними четвёртое звено — не получилось, не сдержали, потом ещё поменяли. В овертайме была удача и Василий помогал. Овертайм, после таких 60 минут был, как бы сказать, сумасшедший, как и весь матч. Забили, счастливы, удача была на нашей стороне, и мы набрали два очка.



Почему поменяли Загидулина на Кошечкина? Хотели дать команде импульс. Загидулин играл хорошо, спас от многих голов. Просто четыре шайбы уже было, и мы решили, что пойдёт Василий, который очень хорошо помог команде, подчистил многие тяжёлые ситуации. Думаю, это был хороший момент для команды», — цитирует Яндача официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» в результативной игре одолел московское «Динамо»