В. Воробьёв: сегодня доверяли Ерёменко, вопросы к нему были в одном голе

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (5:6 ОТ).



«Весёлый матч. Наверное, для зрителей он получился интересным. Но не для тренеров. Много было ошибок, у нас был не очень хороший первый период, после которого пришлось поговорить с ребятами. Думаю, что этот разговор помог. Нашли в себе силы, стали играть правильно. Но видите, здесь в овертайме сначала не забили, потом получили в свои ворота. Выезд продолжается, команду поздравляю с набранным очком. Едем дальше.



Почему не меняли Ерёменко? Мы доверяли ему. Я не могу сказать, что какие-то проблемы у него были. Может быть, в одном голе. Но Сашка и в овертайме нас подтаскивал, и в игре. Вопросов к нему не должно быть. Ребята — молодцы, старались и бились до конца. Я предупреждал перед третьим периодом, что будет именно такой хоккей, это борьба характеров, у кого сильнее. Конечно, тяжёлый матч, но, к сожалению, повезло больше «Магнитке», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Металлурга».

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