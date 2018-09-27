Эллисон: 6:5 — не тот счёт, с которым «Металлург» хочет побеждать

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Мэтт Эллисон подвёл итоги выигранного домашнего матча с московским «Динамо» — 6:5 ОТ. Форвард отметил, что его команда не хотела бы побеждать при таком количестве пропущенных шайб.



«Да уж, 6:5 — это, конечно, не тот счёт, с которым мы хотим побеждать в играх, но мы создавали шансы сегодня, удачно забивали. Победа есть победа, мы рады этому здесь и сейчас. А к следующему матчу надо становиться лучше.



Почему получились такие качели по счёту? Игра сама по себе была хорошая, шансы были с обеих сторон, шайба неплохо перехватывалась. Рад, что у меня получилось столько успешных действий в атаке», — приводит слова хоккеиста официальный сайт магнитогорского коллектива.

«Металлург» в результативной игре одолел московское «Динамо»