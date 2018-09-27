Мартемьянов: я доволен формой всех парней «Автомобилиста», играем правильно

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (4:0).



«Сегодня нам противостояла очень кусачая, организованная команда. Хорошо парни бьются, видно, что заряжены были. Я благодарен нашей команде за выдержку. Чувствовалась нервозность в первом периоде. После забитого гола нашли свою игру. Играли правильно, как в обороне, так и в атаке. Хотел бы поздравить нашего вратаря с очередным «сухарём», надеюсь, не последним. Тем, что команда выполнила игровое задание, очень доволен.



Я доволен формой всей команды. Всех парней. У нас сейчас Грачёв появился, неплохо себя проявил, хотя тренировочный процесс у него был прерван долгое время. Сашка Кучерявенко получил травму, его нет сейчас на поле. Но те, кто есть, будут выходить и сражаться на победу. Атмосфера у нас сегодня просто зашкаливала. Первый раз такое, за эту домашнюю серию. Спасибо болельщикам за поддержку», — цитирует тренера официальный сайт команды.

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