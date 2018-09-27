Гулявцев: мы играли неплохо, но в «Автомобилисте» есть хорошие мастера

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (0:4).



«Мы неплохо сегодня играли, была живая лавочка, ребята были заряжены. Но с нулём голов не выиграть матч. „Автомобилист“ был хорош в плане реализации, есть хорошие мастера, которые свои моменты используют. Ребят своих упрекнуть ни в чём не могу, старались, но ещё раз говорю, что с нулём матч не выиграть.



Какие мои слова не дошли до подопечных? Всё дошло, просто допустили индивидуальную ошибку в построении обороны. Те люди, которые играют в „Автомобилисте“, своим шансом воспользуются. Ребята — молодцы, но допустили ошибку, и есть исполнители, что воспользуются этой ошибкой.



Ещё хотел бы поблагодарить болельщиков „Автомобилиста“, было очень приятно, что они меня ещё помнят. Класс, атмосфера просто шикарная», — цитирует тренера официальный сайт «Автомобилиста».

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