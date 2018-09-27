«Сочи» прервал серию поражений, одолев «Динамо» в Риге

Рижское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение во встрече с хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Сергея Зубова прервали неудачную серию из четырёх поражений. Стоит отметить, что «Сочи» никогда не проигрывал в Риге.



Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился Кирилл Капустин. Через несколько минут черноморский клуб удвоил преимущество в счёте благодаря голу Никиты Точицкого. За пять минут до конца основного времени Линус Виделль сократил отставание, но шайбы Никиты Щитова и Дамира Рахимуллина установили окончательный счёт — 1:4.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



