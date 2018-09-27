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«Сочи» прервал серию поражений, одолев «Динамо» в Риге

«Сочи» прервал серию поражений, одолев «Динамо» в Риге
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение во встрече с хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Сергея Зубова прервали неудачную серию из четырёх поражений. Стоит отметить, что «Сочи» никогда не проигрывал в Риге.

Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился Кирилл Капустин. Через несколько минут черноморский клуб удвоил преимущество в счёте благодаря голу Никиты Точицкого. За пять минут до конца основного времени Линус Виделль сократил отставание, но шайбы Никиты Щитова и Дамира Рахимуллина установили окончательный счёт — 1:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2018, четверг. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 4
0:2, 0:0, 1:2
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Капустин – 02:09 (5x5), 0:2 – Точицкий (Овитю) – 10:58 (5x5), 1:2 – Виделль (Майоне, Дарзиньш) – 55:31 (6x4), 1:3 – Щитов (Росен, Йокипакка) – 56:26 (5x4), 1:4 – Рахимуллин (Будкин) – 58:14 (en)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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