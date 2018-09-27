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«Спартак» в очередной раз потерпел поражение в дерби с ЦСКА

«Спартак» в очередной раз потерпел поражение в дерби с ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб ЦСКА одержал победу в дерби с московским «Спартаком», игра закончилась со счётом 2:1. «Спартак» не побеждает «армейцев» в дерби уже 12 матчей подряд, последний раз красно-белые обыгрывали ЦСКА в 2012 году.

Нападающий «армейской» команды Михаил Григоренко открыл счёт в матче на девятой минуте. Во втором периоде Григоренко удвоил преимущество своего клуба, оформив дубль. На 51-й минуте форварда «Спартака» Александр Хохлачёв сократил разрыв в счёте, но восстановить равновесие «Спартак» не сумел — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2018, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
Спартак
Москва
1:0 – Григоренко (Вей, Робинсон) – 08:27 (5x4), 2:0 – Григоренко (Вей, Нестеров) – 23:22 (4x3), 2:1 – Хохлачёв (Даугавиньш, Зубов) – 50:17 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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