«Спартак» в очередной раз потерпел поражение в дерби с ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА одержал победу в дерби с московским «Спартаком», игра закончилась со счётом 2:1. «Спартак» не побеждает «армейцев» в дерби уже 12 матчей подряд, последний раз красно-белые обыгрывали ЦСКА в 2012 году.



Нападающий «армейской» команды Михаил Григоренко открыл счёт в матче на девятой минуте. Во втором периоде Григоренко удвоил преимущество своего клуба, оформив дубль. На 51-й минуте форварда «Спартака» Александр Хохлачёв сократил разрыв в счёте, но восстановить равновесие «Спартак» не сумел — 1:2.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



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