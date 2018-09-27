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«Слован» уступил «Йокериту» в Братиславе

«Слован» уступил «Йокериту» в Братиславе
Хоккей / КХЛ

Братиславский «Слован» на домашней арене потерпел поражение во встрече с финским «Йокеритом», игра закончилась со счётом 3:5.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Рудольф Червены и Пекка Йормакка. Во втором периоде «Слован» забил дважды усилиями Ивана Шварны и Михала Серсена, на что гости ответили только точным броском Сакари Маннинена. В третьем периоде «Йокерит» переломил ход игры, три гола забили Марко Анттила, Хенри Иконен и Маннинен, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2018, четверг. 19:30 МСК
Слован
Братислава
3 : 5
2:1, 1:1, 0:3
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Червены (Таффе, Желина) – 05:44 (5x4), 1:1 – Йормакка (Маннинен, Лепистё) – 15:04 (5x4), 2:1 – Шварны (Чипчура, Лишка) – 16:55 (5x5), 2:2 – Маннинен (Мозес, Лепистё) – 26:23 (4x4), 3:2 – Серсен (Таффе) – 34:19 (4x4), 3:3 – Анттила (Ниеми) – 40:42 (4x5), 3:4 – Иконен (Столлери, Маннинен) – 44:16 (5x5), 3:5 – Маннинен (Лепистё) – 45:14 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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