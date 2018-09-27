«Слован» уступил «Йокериту» в Братиславе

Братиславский «Слован» на домашней арене потерпел поражение во встрече с финским «Йокеритом», игра закончилась со счётом 3:5.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Рудольф Червены и Пекка Йормакка. Во втором периоде «Слован» забил дважды усилиями Ивана Шварны и Михала Серсена, на что гости ответили только точным броском Сакари Маннинена. В третьем периоде «Йокерит» переломил ход игры, три гола забили Марко Анттила, Хенри Иконен и Маннинен, оформивший дубль.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19