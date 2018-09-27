И. Никитин: сегодня был день Григоренко, а Юханссон в запасе из-за лимита

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранного московского дерби со «Спартаком» (2:1). Специалист отметил, что голкипер Ларс Юханссон пропустил встречу из-за лимита на легионеров.
«Самоотдача была, две команды играли в хоккей, сражались, мы провели хороший матч. Немного всё смазала пропущенная шайба, но потом мы контролировали игру, поблагодарил ребят.
Почему вне заявки оказался вратарь Юханссон? Количество легионеров не позволяло его держать в заявке. Мы работаем над нашим большинством, сегодня оно сработало, был день Миши Григоренко. У него такие броски каждую игру, сегодня попал. Там, кстати, Скотт тоже здорово сыграл», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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ЦСКА выиграл 12-е дерби подряд.