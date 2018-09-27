Епанчинцев: одной шайбы маловато, чтобы обыграть принципиального соперника

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:2).



«Соперник переиграл нас в движении, не хватило свежести, особенно в первом периоде. Было старание, много заблокированных бросков, самоотдача была. На данный момент игра в неравных составах всё решила.

Это дерби, соперник, повторюсь, был в движении, переигрывал нас, в таких матчах нужно включать другие ресурсы.



План на игру? К каждому сопернику мы готовимся. К сожалению, одной шайбы маловато в таких играх, чтобы выиграть у принципиального соперника. Всё где-то близко, 1:2… Есть желание, но будем делать выводы и готовиться к следующей игре. Ребята переживают.



Дыбленко был вне заявки, так как не меняли победный состав, к защитникам нет вопросов. Михаил Григорьев катался первый день, смотрим, в какой он форме. Будем постепенно подводить его к матчам.



Да, Кутейкин играет у нас каждый матч больше 20 минут, возрастной игрок, где-то будем делать ротацию, давать ему отдых. Косов пропустил много, ему тяжеловато ещё. Даём потихонечку игровое время», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.