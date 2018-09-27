Хохлачёв: все понимают, что ЦСКА хорошо играет от обороны и сложно им забить

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв поделился эмоциями от проигранного матча с ЦСКА со счётом 1:2.



«Мы нормально играли сегодня. Разница в том, что ЦСКА забил в большинстве, а мы – нет. В конце не додавили. Вообще, игра была достаточно равной. Мы сегодня играли намного лучше, чем тогда, в плей-офф. У нас были шансы победить, но ЦСКА вытерпел.



Все понимают, что «армейцы» хорошо играют от обороны и им тяжело забить. Мы не реализовали своё большинство и ещё пару моментов, а так, игра была равной. Понятно, что ЦСКА – хороший соперник. Думаю, это тоже сказалось», — подчеркнул Хохлачёв.



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