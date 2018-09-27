Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Хохлачёв: все понимают, что ЦСКА хорошо играет от обороны и сложно им забить

Хохлачёв: все понимают, что ЦСКА хорошо играет от обороны и сложно им забить
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв поделился эмоциями от проигранного матча с ЦСКА со счётом 1:2.

«Мы нормально играли сегодня. Разница в том, что ЦСКА забил в большинстве, а мы – нет. В конце не додавили. Вообще, игра была достаточно равной. Мы сегодня играли намного лучше, чем тогда, в плей-офф. У нас были шансы победить, но ЦСКА вытерпел.

Все понимают, что «армейцы» хорошо играют от обороны и им тяжело забить. Мы не реализовали своё большинство и ещё пару моментов, а так, игра была равной. Понятно, что ЦСКА – хороший соперник. Думаю, это тоже сказалось», — подчеркнул Хохлачёв.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Как «Спартаку» сломить ЦСКА? Пробовали всё, не звали только Никиту Баженова
ЦСКА выиграл 12-е дерби подряд.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент