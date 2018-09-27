Овечкину и Кузнецову подарили футболки «Ливерпуля»

Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сфотографировались с шарфами и в форме английского футбольного клуба «Ливерпуль». Оба российских хоккеиста получили игровые футболки со своими номерами, под которыми они выступают в НХЛ.



«Здорово выглядите в красном», — прокомментировал фото официальный «твиттер» английской команды.

Посмотреть фото можно также в «твиттере» английского клуба.



Напомним, в 2018 году Овечкин и Кузнецов стали обладателями первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).