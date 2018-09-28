«Эдмонтон» обыграл «Аризону» благодаря дублю Макдэвида

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз» в овертайме одержал волевую победу над «Аризоной Койотс» — 3:2. Самым результативным игроком встречи стал лучший бомбардир прошлого регулярного сезона Коннор Макдэвид, оформивший дубль и забросивший победную шайбу. Ещё один гол на счету Тобиаса Ридера. Бывший голкипер СКА Микко Коскинен отразил 27 из 29 бросков.

В составе «Аризоны» отличились Клейтон Келлер и Кристиан Фишер. Защитник Александр Голигоски сделал две результативные передачи.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Эдмонтон» — «Аризона» 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).