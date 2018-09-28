Трямкин: на «Автомобилист» повлиял приезд домой, всех перехлёстывают эмоции

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (4:0). Уральская команда выиграла 11-й матч подряд на старте сезона.

«Победа — самое главное. Команда не могла найти свою игру в первом и втором периодах. В третьем периоде играли правильно, в свой хоккей. Появились моменты и голы.



Влияет, что приехали домой. Трибуны нас гонят. Всех перехлёстывают эмоции. Победная серия? Мы не говорим об этом — ну выиграли и выиграли, здорово. Уже сейчас начинаем готовиться к следующему матчу. Правильная игра — это правильное выполнение игрового задания», — сказал Трямкин в эфире клубного телевидения.