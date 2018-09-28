Наместников: мне придётся отработать своё место в основе «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.

«Это новый старт для всех. Игровое время нужно будет завоевать. Мне придётся отработать своё место в основном составе», — цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.

25-летний нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Уроженец Воскресенска сыграл в регулярном чемпионате за команду с Бродвея 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В это межсезонье российский форвард подписал двухлетний контракт с «синерубашечниками». По информации североамериканских СМИ, Наместников по этому соглашению заработает около $ 8 млн.