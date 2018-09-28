Не прошедший просмотр во «Флориде» Марк Летестю вернулся в «Коламбус»

«Коламбус Блю Джекетс» подписал контракт с форвардом Марком Летестю, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год и является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ – $ 750 тыс., АХЛ – $ 300 тыс. Вне зависимости от частоты вызовов в основу гарантированная сумма за сезон составит $ 350 тыс.

Минувший сезон уроженец Элк Пойнта начинал в составе «Эдмонтона», где в 60 матчах регулярного чемпионата набрал 19 (8+11) очков. В дедлайн Летестю был обменян в «Коламбус». В 20 играх «регулярки» опытный форвард забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи, а в 6 матчах плей-офф не сумел набрать ни одного балла. В это межсезонье «мундиры» не предложили новый контракт форварду, и он попытался заключить соглашение с «Флоридой Пантерз». После неудачного просмотра Летестю вернулся в «Блю Джекетс».



За карьеру в НХЛ Марк также в течение трёх сезонов защищал цвета «Питтсбург Пингвинз». В общей сложности Летестю провёл 594 игры, забросил 99 шайб и сделал 126 результативных передач.