Иван Дроздов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой Бурдасова

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Минск) – «Салават Юлаев». На 34-й минуте удаление до конца встречи заработал форвард хозяев Иван Дроздов. Он был наказан за удар клюшкой нападающего уфимского клуба Антона Бурдасова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока минского «Динамо» Ивана Дроздова по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в официальном заявлении.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Таким образом, Дроздов не сможет помочь своей команде во встрече с «Сибирью», которая состоится сегодня, 28 сентября.