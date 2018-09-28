«Торпедо» внесло вратаря Галимова и защитника Боди в список травмированных

«Торпедо» внесло вратаря Станислава Галимова и защитника Мэттью Боди в список травмированных, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги. Галимов не сможет помочь своей команде до 10 октября. а Боди будет вынужден пробыть в лазарете до 26 октября.

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь является основным голкипером нижегородского клуба. Он одержал пять побед в девяти матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,27 и проценте отражённых бросков 93,1.

28-летний канадский игрок обороны принял участие в 10 играх «регулярки», сделав три результативные передачи при показателе полезности «0».

Также команде Дэвида Немировски в ближайших матчах не помогут защитник Антон Волченков и форвард Павел Макаренко.