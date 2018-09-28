Рахимуллин — о первом голе в КХЛ: шайбу забрал домой, отвезу родителям

Нападающий ХК «Сочи» Дамир Рахимуллин после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (4:1) поделился впечатлениями от игры и эмоциями от первой в карьере заброшенной шайбы на уровне лиги. Форвард установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

Переиграли соперника за счёт того, что полностью отдались игре. Все друг за друга дорабатывали, все выложились, была полная самоотдача. Рига – сложная команда, там есть цепкие игроки, скоростные.

Рад, что забил первый гол в КХЛ. Честно говоря, не имеет значения, в пустые ворота забил или нет. Шайбу забрал домой, отвезу родителям», — цитирует Рахимуллина официальный сайт «Сочи».

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.