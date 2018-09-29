Сотворит ли «Динамо» сенсацию в Екатеринбурге и другие матчи дня

Сегодня, 29 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.
Турнирное положение и результаты всех матчей регулярного сезона-2018/19 в КХЛ
Чемпионат» предлагает спрогнозировать исходы следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Динамо» М
— «Металлург» Мг — «Локомотив»
— «Трактор» — «Северсталь»
— «Динамо» Р — «Барыс»
— «Слован» — ХК «Сочи».
Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.
Команда Андрея Мартемьянова одержала 11 побед подряд и занимает первое место в общей турнирной таблице. Московские динамовцы проиграли два последних матча в овертаймах «Барысу» и «Металлургу».