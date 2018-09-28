Коваленко — о ЧМ-2023 в России: это плюс для меня как представителя Думы

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал выбор России в качестве страны—хозяйки чемпионата мира—2023.

«ЧМ-2023 в Питере? Любая победа отечественного хоккея — это автоматически плюс и для профсоюза. И, уж извините, плюс и для меня как полномочного представителя Ярославской областной думы по взаимодействию с международными спортивными федерациями. Москва блестяще провела чемпионаты мира—2007 и 2016, на очереди Питер-2023. То, что Россия регулярно получает мировые форумы, говорит о высоком уровне развития нашей игры, наших сборных и наших лиг. Это большая победа всей страны!» — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Напомним, чемпионат мира—2023 пройдёт в Санкт-Петербурге. В том же году Россия примет и молодёжный чемпионат мира.