Царёв: «Ак Барс» должен быть уверен, что Гарипов полностью готов морально

Тренер вратарей «Ак Барса» Андрей Царёв рассказал о ходе набора игровой формы основным голкипером команды Эмилем Гариповым.

«Когда вернётся Гарипов? Эмиль работает. Он практически набрал форму, но мы хотим, чтобы после игровой паузы, связанной с травмой, он вышел готовым на все сто процентов. Это касается и состояния здоровья, и готовности к работе льду. И мы, и он должны быть уверены в том, что он полностью готов морально и функционально. Мы его ждём, он нам нужен. Надеемся, уже скоро Эмиль сможет помочь команде.

Естественно, ротация неизбежна, ведь сезон длинный. У нас есть Эмиль, у которого достаточный опыт важных матчей и кубковых игр. Он «съедает» большое количество игрового времени в сезоне, поэтому надеемся на него. Но в любом случае будем отталкиваться от конкретной игры и состояния вратарей, их готовности приносить пользу команде, всё-таки без конкуренции невозможно обойтись. Шанс будем давать всем вратарям. Но повторюсь, мы ждём полного выздоровления Эмиля», — цитирует Царёва официальный сайт клуба.