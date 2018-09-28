Состав «Авангарда» на трёхматчевую выездную серию

«Авангард» на своём официальном сайте объявил состав на трёхматчевую выездную серию по маршруту Санкт-Петербург — Минск — Подольск. На выезд команда Боба Хартли отправилась в следующем составе.

Вратари:

Игорь Бобков, Алексей Мурыгин.

Защитники:

Егор Мартынов, Евгений Медведев, Максим Чудинов, Алексей Емелин, Вилле Покка, Коди Франсон, Максим Минеев, Алексей Бондарев.

Нападающие:

Семен Кошелев, Илья Михеев, Александр Пережогин, Кирилл Семёнов, Михаил Фисенко, Ансель Галимов, Артём Манукян, Андрей Стась, Кирилл Петров, Сергей Широков, Денис Зернов, Александр Яремчук, Максим Тальбо, Дэвид Деарне, Крис Верстиг.

Напомним, что защитники Максим Березин и Никита Пивцакин находятся в списке травмированных.