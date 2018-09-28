В новом сезоне НХЛ «Каролина» дважды сыграет в форме «Хартфорда»

«Каролина Харрикейнз» в новом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги дважды сыграет с «Бостон Брюинз» в форме «Хартфорд Уэйлерз», сообщает официальный сайт клуба.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

23 декабря перед домашним матчем с «Брюинз» (соперников «Уэйлерз» по дерби Новой Англии) «Харрикейнз» почтят память первых 18 лет существования своей франшизы специальными мероприятиями. Одним из них является использование зеленых свитеров «китобоев».

Напомним, что эта форма заняла второе место в опросе официального сайта НХЛ на лучшую форму в истории лиги всех времен. Второй матч в ретроформе «ураганы» проведут 5 марта.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».