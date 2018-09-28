Кубок Первого канала в 2018 году в четвёртый раз подряд пройдёт в Москве

Кубок Первого канала по хоккею в этом году пройдёт в Москве на «ЦСКА Арене» в Парке легенд», сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Календарь Евротура сезона-2018/19

«Кубок Первого канала пройдёт на арене в Парке легенд», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Соревнования, являющиеся вторым этапом Евротура, пройдут с 13 по 16 декабря. Турнир неизменно проходит в этом дворце с 2015 года. В 2013 и 2014 годах матчи проходили в Сочи.

Первый этап Евротура состоится в столице Финляндии Хельсинки 8-11 ноября. В этом году в Евротуре традиционно примут участие сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. В минувшем сезоне победителем общего зачёта турнира стала команда Финляндии.