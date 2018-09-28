Гуськов: «Трактор» с Гатиятулиным и без него – это небо и земля

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов предположил, что могло бы быть с «Трактором» в том случае, если бы главным тренером челябинской команды оставался Анвар Гатиятулин.

«Сухая серия СКА – это заслуга Гатиятулина? Я думаю, что все тренеры работают на благо команды, и не всегда стоит уделять внимание тренеру, который работает по конкретному амплуа. Тем не менее, мы знаем, какую оборону Гатиятулин выстроил в «Тракторе», не имея под рукой таких опытных защитников, какие у него есть в СКА. У петербуржцев всё в порядке, просто их надо направить в одно русло и дать каждому своё задание. Не надо забывать о притирке игроков к тренеру и наоборот. Он потихоньку проходит, видно, что у СКА игра налаживается. Ребята понимают требования тренера, и сейчас их игра серьёзно улучшается.

Тяжело судить, избежал ли бы «Трактор» такого провала, останься там Гатиятулин. У него был налажен контакт с командой, и за счёт этого он мог менять ход матчей. Он мог достучаться до игроков, и каждый делал то, что было нужно. Это была тренерская работа. Не могу ничего сказать по поводу игры челябинцев и климата в их команде, но мы видим, что «Трактор» с Гатиятулиным и без него – это небо и земля, здесь выводы можно делать самим», — сказал Гуськов.