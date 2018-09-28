ЦСКА продлил контракт с нападающим Павлом Карнауховым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

21-летний Карнаухов является воспитанником «армейского» клуба. В КХЛ за ЦСКА Павел дебютировал 16 сентября 2016 года в матче с «Автомобилистом». Всего на счету Карнаухова – 34 матча в КХЛ, в которых он отметился тремя результативными передачами и 29 минутами штрафа.



Также Павел провёл 71 матч за «Звезду» в ВХЛ, набрав 53 (22+31) очка, и 72 матча за «Красную Армию» в МХЛ, набрав в них 44 (21+23) очка. Вместе с красноармейцами Карнаухов стал обладателем Кубка Харламова и Кубка мира среди молодежных клубных команд в 2017 году, а также серебряным призёром МХЛ в 2014 году.



В нынешнем сезоне Павел провёл два матча за ЦСКА в КХЛ, в которых не отметился результативными действиями, а также три встречи в ВХЛ за «Звезду», в которых записал на свой счет одну шайбу и одну результативную передачу.