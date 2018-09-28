Голышев: в прошлом году «Автомобилист» тоже был первым, а потом случился спад

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал текущее лидерство екатеринбургского клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Давит ли победная серия? Не скажу за всю команду, но на меня лично нет, не обращаю на неё внимания. Конечно, в голове сидит мысль о том, что мы выиграли 11 раз подряд. Но есть и ещё одна — как только ты дашь слабину, — всё это может легко уйти. Я давно уже научился с этим бороться. В прошлом году мы тоже в один момент вышли на первое место, но потом случился спад. Надеюсь, что в этом сезоне мы правильно отнесёмся к этой ситуации. Мы всегда голодны до побед, и статистика на это не влияет. Главное — у нас начинает вырабатываться дух победителя.

Говорят, что мы уже стали топ-клубом? Ребята не думают об этом, нам без разницы, что о нас говорят или пишут. Просто выходим на лёд и делаем своё дело. Команда строится, и через каждую тренировку, через каждую игру мы становимся сильнее. Самое главное начнётся в плей-офф, и к этому моменту надо подойти в наилучшей форме – физической и эмоциональной. Мы не считаем себя фаворитом или топ-клубом», — цитирует Голышева официальный сайт КХЛ.