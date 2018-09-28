Гуськов: «Авангарду» по силам сравняться со СКА и ЦСКА, команда в хорошей форме

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением относительно игры «Авангарда» в нынешнем чемпионате.

«Я думаю, что «Авангарду» по силам сравняться со СКА и ЦСКА, команда показывает хороший хоккей. Другое дело, что надо посмотреть «ястребов» в действии по ходу всего регулярного чемпионата. Пройти долгую турнирную дистанцию без спадов невозможно. В каком физическом состоянии она будет находиться через десяток игр, никто не знает, но сейчас видно, что команда находится в хорошей форме. Вдобавок, у неё есть исполнители, которые решают многие матчи в свою пользу», — сказал Гуськов.

Напомним, сегодня, 28 сентября, «Авангард» в центральном матче игрового дня КХЛ встретится со СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.