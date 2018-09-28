Стась: «Авангард» очень сильно хочет обыграть СКА, это особенный матч

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась поделился ожиданиями от центрального матча игрового дня КХЛ со СКА. Игра состоится сегодня, 28 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

«Жду ли я этого матча, потому что он особенный? Конечно, это особенная игра. Всё знают, что СКА — это один из лидеров КХЛ. Все хотят их обыграть. Мы тоже очень сильно хотим обыграть эту команду и доказать, что «Авангард» способен на самые высокие результаты», — сказал Стась в эфире клубного телевидения.

На данный момент СКА занимает третье место в Западной конференции с 16 очками после 10 матчей, в свою очередь омский клуб располагается на второй позиции Востока — 18 очков после 10 игр.