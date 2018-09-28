Хартли — о матче со СКА: оборона «Авангарда» должна показать свой лучший хоккей

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от центрального матча игрового дня КХЛ со СКА. Игра состоится сегодня, 28 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

«СКА каждый год является претендентом на Кубок Гагарина, поэтому матч с этой командой — хорошая возможность оценить на каком уровне находится наша игра. Но всё-таки это всего лишь один матч. Нельзя выиграть или проиграть кубок в сентябре. В то же время я понимаю, что противостояние со СКА любой команде позволяет понять, в чём ещё нужно прибавить. Очевидно, что соперник здорово владеет шайбой, так что наша оборона должна показать свой лучший хоккей. Наша атака не должна отставать — нужно создавать голевые моменты, у СКА уже четыре матча подряд на ноль», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.

На данный момент СКА занимает третье место в Западной конференции с 16 очками после 10 матчей, в свою очередь омский клуб располагается на второй позиции Востока — 18 очков после 10 игр.