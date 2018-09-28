Тэйвз — об ожиданиях от сезона: я покажу лучший хоккей за долгое время

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги выразил уверенность, что сможет показать свой лучший хоккей за долгое время.

«Люди должны понимать, что выигрывать стало очень сложно. Особенно сейчас, когда буквально в каждой команде есть очень много талантливой молодёжи. Игровая поляна очень выровнялась. По ходу сезона тебя ожидает столько испытаний, что сейчас никто не может считать себя фаворитом на победу в Кубке Стэнли с самого начала. Да, мы в прошлом году пропустили плей-офф, что было явно ниже наших ожиданий. И сейчас нам просто хочется вернуться туда и с помощью имеющегося за плечами опыта и молодёжи попытаться что-то сделать. В наши дни лига стала очень сильной, тебе постоянно надо отвечать на вызовы. Для достижения хоть какого-нибудь успеха придётся очень хорошо поработать.

Сейчас я чувствую себя очень хорошо готовым, мне не терпится начать играть. Но я не буду себя накручивать. Мне просто хочется выходить на лёд, получать хорошие эмоции, веселиться и играть раскрепощённо. Я чувствую уверенность, что покажу лучший хоккей за долгое время.

Ветеранам команды нужно вернуться на несколько лет назад и начать всё сначала. В этой лиге ничто не достаётся только потому, что ты добивался успеха в прошлом. Всем нужно иметь психологию новичка. Ну а мы сможем поддерживать молодёжь, чтобы и она понимала свою ценность для команды. Ответственность должны разделить все», — цитирует Тэйвза официальный сайт НХЛ.